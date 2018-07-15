Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Şeref Holü'nde bulunan 'Millet darbeye 'dur' dedi' isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ”Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin gurur günüdür. Gurur günümüz kutlu olsun. Alçak FETÖ’cüler tarafından devletin uçakları, helikopterleri, silahları asker kılığına girmiş terör elemanlarınca gasp edilmiş, o gece milletimizin asil vatandaşların, masum insanlarına karşı kurşun, bomba olarak yağmıştır. O geceyi aziz Türk milleti, bu yüce Meclisin altında bulunan vatansever milletvekillerimiz asla unutmayacaklardır. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Helikopterlerden yağmur gibi yağan kurşunlara maruz kaldıklarını hatırlatan Yıldırım, "Sokaklarda tankların, zırhlı araçların gürültüsü ile ürperdik. Şaşkınlığımızı hemen attık, millet olarak ayağa kalktık. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indik, o gece sizler ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Halkın, Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk" ifadelerini kullandı.

İHA'nın aktardığına göre, milletin meclisinde milletle bir araya geleceklerini ve darbe girişiminin yıl dönümünü anlamlı biçimde hatırlayacaklarını kaydeden Yıldırım, sergide 162 fotoğraf bulunduğunu ifade etti. Yıldırım, "Vatan, millet, bayrak, bağımsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği en büyük değerleridir. Bunlar olmadıktan sonra dünya bizim olsun neye yarar. İşte 15 Temmuz milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir, beraber, birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha gazi oldu" şeklinde konuştu.