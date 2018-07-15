Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür” dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, Şeref Holü'nde bulunan 'Millet darbeye 'dur' dedi' isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Açılışta konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ”Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin gurur günüdür. Gurur günümüz kutlu olsun. Alçak FETÖ’cüler tarafından devletin uçakları, helikopterleri, silahları asker kılığına girmiş terör elemanlarınca gasp edilmiş, o gece milletimizin asil vatandaşların, masum insanlarına karşı kurşun, bomba olarak yağmıştır. O geceyi aziz Türk milleti, bu yüce Meclisin altında bulunan vatansever milletvekillerimiz asla unutmayacaklardır. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
Helikopterlerden yağmur gibi yağan kurşunlara maruz kaldıklarını hatırlatan Yıldırım, "Sokaklarda tankların, zırhlı araçların gürültüsü ile ürperdik. Şaşkınlığımızı hemen attık, millet olarak ayağa kalktık. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indik, o gece sizler ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Halkın, Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk" ifadelerini kullandı.
İHA'nın aktardığına göre, milletin meclisinde milletle bir araya geleceklerini ve darbe girişiminin yıl dönümünü anlamlı biçimde hatırlayacaklarını kaydeden Yıldırım, sergide 162 fotoğraf bulunduğunu ifade etti. Yıldırım, "Vatan, millet, bayrak, bağımsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği en büyük değerleridir. Bunlar olmadıktan sonra dünya bizim olsun neye yarar. İşte 15 Temmuz milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir, beraber, birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha gazi oldu" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.