AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde AK Parti’nin sandık görevlisi olan ve seçim sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Zengin’in cenazesine katıldı.
30 yaşında hayatını kaybeden Zengin’in cenaze namazı, Hz. Ebubekir Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenazeye katılan Zengin’in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Binali Yıldırım, Zengin’in acılı babasını teselli etti. Yıldırım, acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı.
Yıldırım, cenazeye katılan bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Ardından Yıldırım, basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı.
YORUMLAR