Binance'in kurucusu için istenen ceza belli oldu
Kara para aklama ve yasaları ihlal etme suçunu kabul etmesinin ardından, kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao için istenen ceza belli oldu.
Salı günü görülen duruşmada ABD'li savcılar, kara para aklama suçlamalarını kabul eden dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için 36 ay hapis cezası talebinde bulundu.
ABD'li savcılar duruşmada ABD Bölge Mahkemesi'ne, "Zhao'nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesinin boyutu ve bunun sonuçları göz önüne alındığında, 36 ay hapis cezası verilmesini talep etmekteyiz" dedi.
Zhao, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını ve 4.3 milyar dolar para cezasını kabul ederek istifa etmişti.
Zhao’nun avukatları, geçen yıl 50 milyon dolarlık para cezasını kabul ederken 18 aya kadar verilecek olan hapis cezasına itiraz etmeyecekleri yönünde bir karar aldıklarını ifade etmişti. Zhao'nun duruşması 30 Nisan'a ertelenirken bu duruşmada hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ
Suçlamalar sonrası geçtiğimiz Kasım ayında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland Binance'in söz konusu ihlalleri kasten gerçekleştirdiğini kabul ettiğini belirterek Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurgulamıştı.
Anlaşmanın bir parçası olarak Binance'e bir izleme ve raporlama zorunluluğu da getirildiğinin bilgisini veren Garland, şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetmişti.
YENİ CEO RICHARD TENG OLMUŞTU
Çin'de doğup ve 12 yaşında Kanada’ya göçen Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.
Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO'luğundan ayrıldığını duyurmuştu.
Binance’in artık bir 'bebek' olmadığını, şirketin yürümesi ve koşmasına izin vermenin zamanı geldiğini vurgulayan Zhao, "Binance'in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng'in artık Binance CEO'su olarak görev yapacağına işaret ederek Teng'in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde yönünü belirleyeceğini ifade etmişti.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.