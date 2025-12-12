Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Binden fazla Filistinli yerinden edildi | Dış Haberler

        Binden fazla Filistinli yerinden edildi

        Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'nın 'C' bölgesinde yılbaşından bu yana 1000'den fazla Filistinlinin İsrail tarafından yerinden edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:13 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binden fazla Filistinli yerinden edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan "C" bölgesinde yılbaşından bu yana 1000’den fazla Filistinlinin İsrail tarafından evlerinin yıkılması nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

        BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

        BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerine atıfta bulunan Haq, "Yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan, İsrail’in kolluk kuvvetleri, planlama ve inşaat dahil olmak üzere neredeyse tekelini elinde tuttuğu 'C' bölgesinde 1000'den fazla insan yerinden edildi." dedi.

        Haq, yerinden edilen çoğu Filistinlinin evlerinin, elde etmeleri neredeyse imkansız olan, İsrail tarafından verilen inşaat izinlerine sahip bulunmadıkları gerekçesiyle İsrail yetkililerince yıkıldığının altını çizdi.

        REKLAM

        Bu düzeydeki yerinden edilmenin, 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek "ikinci yıllık rekor" olduğuna dikkati çeken Haq, İsraillilerin topraklarını gasbettikleri Filistinlilere yönelik yılbaşından bu yana saldırılarına da değindi.

        Haq, “Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunmasını, cezalandırıcı ve diğer yasa dışı yıkımların durdurulmasını ve yerleşimcilerin saldırılarının önlenmesini talep ediyoruz.” dedi.

        Filistinlilere ait yapılar, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

        İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

        İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

        Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

        İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın