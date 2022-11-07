HMS COSSACK'DA BATIYOR...

Birkaç ay boyunca Oscar ve mürettebat Akdeniz ve Atlantik Okyanusu açıklarında dolanarak korumalık yaptı.

24 Ekim 1941 yılında Cebelitarık’tan Büyük Britanya’ya giden bir konvoya eşlik eden HMS Cossack, Alman denizaltısı U-563 torpido atışı tarafından ciddi bir hasar aldı ve mürettebattan 139 kişi öldü.