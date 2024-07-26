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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bingöl balı için iş birliği anlaşması - İş-Yaşam Haberleri

        Bingöl balı için iş birliği anlaşması

        Bingöl Üniversitesi ve Migros, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan ve ulusal coğrafi işaret taşıyan Bingöl balının iyi üretim uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için iş birliğine gitti. ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan'ın koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi ve Migros'un hayata geçirdiği bu çalışma ile Bingöl balının markalaşması ve Türkiye çapında tüketiciye ulaşması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:31
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        Bingöl balı için iş birliği anlaşması
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        Bingöl Üniversitesi ve Migros, Bingöl balının İyi üretim Uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması kapsamında ortak bir çalışma başlattı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan ve ulusal ve uluslararası coğrafi işaret taşıyan Bingöl balı için imzalanan anlaşma çerçevesinde, bal üreticileri kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapabilmeleri için iyi üretim uygulamalarıyla desteklenecek. ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan’ın koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi ve Migros’un hayata geçirdiği bu çalışma ile Bingöl balının markalaşması ve Türkiye çapında tüketiciye ulaşması hedefleniyor.

        “Yerel Değerler ve Üreticilerin Korunması” vizyonu kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle yerel arıcılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Yüksek Öğretim Kurulu’nun organize ettiği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın finanse ettiği “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında “Arı ve Arı Ürünleri” başlıklarında 2016 yılından beri çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bölgemizin ünlü Bingöl Balı’nın Avrupa Birliği Coğrafi işareti alması, en kaliteli ve sürdürülebilir uygulamalarla üretilerek tüm Türkiye’de sofralara girebilmesi için Migros’la bir anlaşma imzaladık. Bingöl merkez ve 7 ilçemizi kapsayan 50’ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen balların, Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi’nde istatistiki ve bilimsel metodolojiye dayanarak analiz edilmesi ve bu kalitenin tescil edilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ulusal ve uluslararası coğrafi işaretini tescil ettirdik. Migros ile yaptığımız iş birliği kapsamında kalite ekipleri ile birlikte paketleme tesisimizi yeniden yapılandırdık. Diğer arı ürünlerini de katma değerli ürünler haline dönüştürebilmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

        Çapak, “Projenin en önemli özelliklerinden biri, her aşamada yerli ve milli imkanların kullanılması. Bugüne kadar yurt dışında yapılan balın doğrulama analizleri Migros’un yönlendirmeleri ve iş birliği ile artık Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında yapılabilecek. Böylece bu alandaki döviz kaybının da önüne geçilmiş olacak” dedi.

        Yerel üreticinin kalkınması ve Anadolu’nun yerel lezzetlerinin hak ettiği değeri görmesi için birçok bölgede ve birçok üründe seferberlik başlattıklarını ifade eden Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Bingöl balı, eşsiz Anadolu lezzetlerinden biri. Ulusal ve uluslararası coğrafi işaretini alan bu balın üreticilerini, iyi üretim uygulamalarıyla üretmeleri için destekliyoruz. Bingöl Üniversitesi, iyi bal üretimi konusunda bir ihtisas üniversitesi. Rektörümüzün öncülüğünde, iyi bal üretiminin yerel üreticilere öğretilmesi ve ürünlerin doğrulanmasının merkezine alınması kapsamında iş birliği anlaşması imzaladık. İyi üretim uygulamaları çerçevesinde doğadan sofraya balın her aşaması kontrol edilecek. Arıcılar, aldıkları eğitimlerle belirli bir standart kazanacak, profesyonel yerel üretici modeli oluşturulacak. Bu sayede üretimin kalite değerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Üretici de emeğinin karşılığını alacak. Yerel arıcılığın gelişimine katkı sağlarken, Bingöl Üniversitesi’nin ve üniversite laboratuvarının değerli çalışmalarıyla AB işaretli ilk balımız olan Bingöl Balı’nı tüm Türkiye’ye ulaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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