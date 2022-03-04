Bingöl'de bir haftada ikinci kez faciadan dönüldü: Çığ düştü

Bingöl'de bir haftada ikinci kez faciadan dönüldü: Çığ düştü 0:00 / 0:00

AA

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolunda kamyonetin geçişi sırasında çığ düştü. Geçen hafta sonu da bir minibüsün geçişi sırasında faciadan dönülmüştü.

Karlıova'nın Kızılçubuk köyü yakınlarında Hüseyin Şahin idaresindeki 06 JTD 50 plakalı, özel lojistik firmasına ait kamyonetin geçtiği sırada düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Sürücü Şahin, aracı güvenli alana park ederek 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Karayolları 84. Şube Şefliği ekibinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

'BİRAZ DAHA GETSEYDİM ARACIN ÜZERİNE GELECEKTİ'

Hüseyin Şahin, markete ürün götürmek üzere Yedisu ilçesine gittiğini söyledi. Şahin, "Bir anda dağdan kar yığıldı. Aracı kenara çektim. Yolun açılması için ekiplerden yardım istedim. Biraz daha gitseydim çığ aracın üzerine gelecekti." diye konuştu.

Öte yandan, 26 Şubat Cumartesi günü de aynı güzergahta minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapanmıştı.