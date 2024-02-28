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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Bingöl'de çığ faciası! Genç ilçesindeki faciada 1 kişi aranıyor

        Bingöl'de çığ düştü! Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ faciası yaşandı. Bir köyde meydana gelen çığda 1 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:37
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        Bingöl'de çığ faciası! 1 kişi aranıyor
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        Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Bölgede evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANDI

        Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

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        Çığ faciasının ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti. Vali Usta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

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        #son dakika
        #Bingöl

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