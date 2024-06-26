Bingöl'de korkutan deprem! 26 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
BİNGÖL'DE DEPREM!
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 07:42'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 11.12 km olarak belirlendi.
BOLU SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:02'de Bolu'nun Merkez ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ