Bingöl'de okullar tatil mi?

Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar engeli! - Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Cuma günü yeniden devam edileceği belirtildi.

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