6 Şubat depremlerinin ardından lojistik merkez için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Usta, örnek bir alan kurduklarını belirtti. Vali Usta, "29 Ağustos’ta bölgesel anlamda 7 ilimizi etkileyen ve depremden etkilenen iller dışındaki illerden destek aldığımız bölgesel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu kapsamda da UMKE sahra çadırlarıyla beraber aktif bir şekilde rol aldı. Tatbikatımız çok başarılı geçtikten sonra bugün tekrar yapılan çalışmaları yerinde görmek için UMKE lojistik merkezine geldik. Bu merkezin şu an da Türkiye'de iki örneği var. Biri Edirne'de biri de Bingöl'ümüzde. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra basın, yayın, akademisyenler muhtemel bir depremin Bingöl'de olacağını belirtti. Biz de bunun ardından hazırlıklarımızın önemini kavradık ve Bingöl'ü tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde lojistik merkez haline getirdik" dedi.