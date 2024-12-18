Bingöl'deki "Bal Ormanları"na kovan sehpası

Bingöl'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bal Ormanları"na kovan sehpası kuruldu.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nün bölgedeki çalışmaları kapsamında onlarca çeşit ağaç bulunan "Bal Ormanları'na arıcılar için 90 adet kovan sehpası kurulumu yapıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, "Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, kurulan Genç Doğanca ve Merkez Güveçli-Ormanardı Bal Ormanları'nda 2024 yılı içerisinde arıcılık yapan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere her biri 6 metre uzunluğunda 90 adet kovan sehpası kurulumu tamamlanmış olup, kurulan kovan sehpaları toplamda bin 170 adet arı kovanı konulabilecek kapasitededir. İlgili Bal Ormanları toplamda 750 dönüm büyüklükte olup, yıllar içerisinde toplamda 20 bin 000 adet lavanta, akasya, mahlep, çitlembik, akçaağaç, kekik ve badem fidanları dikilmiştir. Vatandaşlarımıza arıcılık konusunda daha fazla hizmet sunulmak adına 4 adet Bal Ormanı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllar içerisinde Bal Ormanları’nın sayısı artırılacaktır" dedi.