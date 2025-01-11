Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darp etti!
Bingöl'de oynanan bir kadın hentbol maçı sonrası sevinen takımı, karşı takımın 100 kişilik erkek taraftar grubu sahaya inerek darp etti
Bingöl'de kadın hentbol karşılaşmasının sonrasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kadın hentbol karşılaşmasının ardından galibiyet sevincini yaşamak isteyen ekip neye uğradığına şaşırdı.
ERKEK TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ
Yenilen takımı destekleyen ve erkeklerden oluşan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, karşılaşma sonrasında sahaya inerek galibiyet sevinci yaşayan sporcuları saldırmaya başladı.
SPORCULARDAN BAZILARI YARALANDI
Saldırıya maruz kalan kadın hentbolculardan bazılarının aldıkları darbelerle boyun ve yüzlerinde yaralar oluştu. Şiddete uğrayan sporcular şikayetçi olacaklarını söyledi.