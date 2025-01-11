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        Haberler Gündem HT Trend Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darp etti!

        Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darp etti!

        Bingöl'de oynanan bir kadın hentbol maçı sonrası sevinen takımı, karşı takımın 100 kişilik erkek taraftar grubu sahaya inerek darp etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:05
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        Kadın sporculara darp!
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        Bingöl'de kadın hentbol karşılaşmasının sonrasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kadın hentbol karşılaşmasının ardından galibiyet sevincini yaşamak isteyen ekip neye uğradığına şaşırdı.

        ERKEK TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

        Yenilen takımı destekleyen ve erkeklerden oluşan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, karşılaşma sonrasında sahaya inerek galibiyet sevinci yaşayan sporcuları saldırmaya başladı.

        SPORCULARDAN BAZILARI YARALANDI

        Saldırıya maruz kalan kadın hentbolculardan bazılarının aldıkları darbelerle boyun ve yüzlerinde yaralar oluştu. Şiddete uğrayan sporcular şikayetçi olacaklarını söyledi.

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        #Bingöl
        #kadın hentbolcular
        #haberler
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