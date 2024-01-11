Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu (2)
KARYAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE TEKRAR ETKİLİ OLDU
İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, yağış akşam saatlerinde tekrar etkisini gösterdi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlatırken, polis ekipleri de olumsuzluklara karşı önlem aldı. İlçede sürekli kar yağışının olduğunu belirten Fatih Bingöl, "Altı ay boyunca ilçemizde kar var. Son bir ay içinde tekrar şiddetli bir kar yağışı başladı. Sürekli kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı güçlük çekiyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.
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