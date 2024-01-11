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        Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:00
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        Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu (2)
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        KARYAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE TEKRAR ETKİLİ OLDU

        İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, yağış akşam saatlerinde tekrar etkisini gösterdi. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlatırken, polis ekipleri de olumsuzluklara karşı önlem aldı. İlçede sürekli kar yağışının olduğunu belirten Fatih Bingöl, "Altı ay boyunca ilçemizde kar var. Son bir ay içinde tekrar şiddetli bir kar yağışı başladı. Sürekli kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı güçlük çekiyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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