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        Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; 2 ilçede eğitime kar engeli

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:30
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        Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; 2 ilçede eğitime kar engeli
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        BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Yedisu ilçesinde tüm okullarda, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla, Yedisu ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda, ayrıca özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Adaklı ilçesindeyse taşımalı eğitim kapsamında okullara erişim sağlayan öğrencilerin aynı gün derslerine ara verileceği duyuruldu. Valilik açıklamasında ayrıca, her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26 Kasım 2024 tarihinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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