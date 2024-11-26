Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; 2 ilçede eğitime kar engeli

BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Yedisu ilçesinde tüm okullarda, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.