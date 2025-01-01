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        Bingöl'de 2024'ün son bebeği 'İkra İla', 2025'in ilk bebeği 'Ömer' oldu

        BİNGÖL Devlet Hastanesi'nde 2024 yılının son bebeği 'İkra İla', 2025'in ilk bebeği ise 'Ömer' oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:35
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        Bingöl'de 2024'ün son bebeği 'İkra İla', 2025'in ilk bebeği 'Ömer' oldu
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        BİNGÖL Devlet Hastanesi’nde 2024 yılının son bebeği ‘İkra İla’, 2025’in ilk bebeği ise ‘Ömer’ oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, bebekleri ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, yılbaşı tedbirleri kapsamında Bingöl-Elazığ kara yolundaki polis kontrol noktası ile Ekinyolu jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, görevi başındaki personelle bir araya geldi. Vali Usta, daha sonra Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vali Usta’ya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı eşlik etti.

        YENİ DOĞAN BEBEKLERE ÇEYREK ALTIN HEDİYE ETTİ

        Bingöl Devlet Hastanesi’nde 2024 yılının son dakikalarında dünyaya gelen kız çocuğuna ‘İkra İla’, 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen erkek çocuğuna ise ‘Ömer’ ismi verildi. Vali Usta ve beraberindekiler, bebekleri ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Vali Usta, daha sonra bebeklere çeyrek altın hediye etti. Sağlık ekiplerinin özverili çalışmaları için teşekkür eden Vali Usta, iki çocuğun da normal doğumla ve sağlıklı dünyaya geldiğini belirterek, “Bugün önce güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret ettik, ardından itfaiye teşkilatındaki arkadaşlarımızla sohbet ettik. Şimdi de hastanedeyiz. 2024’ün son bebeği İkra İla ve 2025’in ilk bebeği Ömer ile bir araya geldik. Sağlık ekiplerimizin güzel hizmetleri sayesinde her iki bebeğimiz de sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yeni yılın Bingöl’ümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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