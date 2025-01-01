Bingöl'de 2024'ün son bebeği 'İkra İla', 2025'in ilk bebeği 'Ömer' oldu

BİNGÖL Devlet Hastanesi’nde 2024 yılının son bebeği ‘İkra İla’, 2025’in ilk bebeği ise ‘Ömer’ oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, bebekleri ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, yılbaşı tedbirleri kapsamında Bingöl-Elazığ kara yolundaki polis kontrol noktası ile Ekinyolu jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, görevi başındaki personelle bir araya geldi. Vali Usta, daha sonra Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vali Usta’ya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı eşlik etti.