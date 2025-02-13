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        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)

        GENÇ-YENİSUKARA YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDIBingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Genç-Yenisu kara yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:45
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        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
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        GENÇ-YENİSUKARA YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Genç-Yenisu kara yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Sürücülerimizin dikkatine, Genç-Yenisu İl Yolunun 0-44 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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