Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)

Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Genç-Yenisu kara yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Sürücülerimizin dikkatine, Genç-Yenisu İl Yolunun 0-44 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

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