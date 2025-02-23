Karlıova'da eğitime 'kar' engeli

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etkisi sürdüren yoğun tipi nedeniyle kaymakamlıktan yapılan açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun tipi nedeniyle merkez ve köy okullarının tamamında 24.02.2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.