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        KOAH hastası, yolu kapalı köyden ambulans helikopterle alındı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapalı Taşlıçay köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Kadir Çiftçi (69), ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:55
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        KOAH hastası, yolu kapalı köyden ambulans helikopterle alındı
        ABONE OL

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapalı Taşlıçay köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Kadir Çiftçi (69), ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü.

        Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde rahatsızlanan 69 yaşındaki KOAH hastası Kadir Çiftçi için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Taşlıçay köyüne ambulansın ulaşması için İl Özel İdare ekiplerine bağlı kar küreme aracı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kar savurma aracı sevk edildi. Ancak yolun açılmasının zaman alacağından Çiftçi'nin ambulans helikopterle sevkine karar verildi. Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter köye indi ve sağlık ekipleri Çiftçi'yi aldı. Çiftçi, götürüldüğü Erzurum'da tedaviye alındı.

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