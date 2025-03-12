Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de zincirleme kaza; indiği otomobil hareket edince peşinden koşarak tekrar bindi

        BİNGÖL'de otomobilinden inen sürücü, başka bir aracın çarptığı otomobili hareket etmeye başlayınca peşinden koştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de zincirleme kaza; indiği otomobil hareket edince peşinden koşarak tekrar bindi
        ABONE OL

        BİNGÖL’de otomobilinden inen sürücü, başka bir aracın çarptığı otomobili hareket etmeye başlayınca peşinden koştu. Sürücünün yaklaşık 100 metre peşinden koşarak hareket halindeyken otomobile tekrar bindiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Bingöl-Muş Bulvarı’ndaki Hastane Kavşağı yakınlarında, trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, freni tutmayınca kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bekleyen başka bir araca çarptı. Kazanın hemen ardından, otomobilinde hasar oluşan sürücüsü araçtan indi. Ancak, freni tutmayan kamyon otomobile bir kez daha çarpınca araç hızla hareket etmeye başladı. Sürücü otomobilinin peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 100 metre koşan sürücü hareket halindeki otomobilinin kapısını açarak tekrar bindi. Daha sonra güvenli bölgeye çekerek park etti. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Taciz şüphelisini polise teslim etti
        Taciz şüphelisini polise teslim etti
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı, 200 öğrenciy...
        Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı, 200 öğrenciy...
        Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada
        Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada
        Karlıova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Karlıova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Yeşilay Bingöl Şubesi öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor
        Yeşilay Bingöl Şubesi öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor
        Karlıova Kaymakamı Gilan öğrencilerle iftarda buluştu
        Karlıova Kaymakamı Gilan öğrencilerle iftarda buluştu
        Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı
        Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı