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        Bingöl'de çaldıkları otomobille kaza yapıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

        BİNGÖL'de çaldıkları otomobille kaza yapan ve kaçan 2 şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:25
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        Bingöl'de çaldıkları otomobille kaza yapıp kaçan 2 şüpheli yakalandı
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        BİNGÖL’de çaldıkları otomobille kaza yapan ve kaçan 2 şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart’ta otomobil çalan ve kaza yaptıktan sonra aracı bırakıp kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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