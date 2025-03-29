Bingöl'de çaldıkları otomobille kaza yapıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart’ta otomobil çalan ve kaza yaptıktan sonra aracı bırakıp kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

BİNGÖL’de çaldıkları otomobille kaza yapan ve kaçan 2 şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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