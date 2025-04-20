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        Bingöl'de otomobil ile sürücü kursu aracının çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

        BİNGÖL'de bir otomobil ile sürücü kursu eğitim aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:20
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        Bingöl'de otomobil ile sürücü kursu aracının çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
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        BİNGÖL’de bir otomobil ile sürücü kursu eğitim aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza akşam saatlerinde Bingöl Genç karayolu Çayağzı mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 23 HV 255 plakalı otomobil, sürücü adayı Y.İ.’nin kullandığı 12 DA 500 plakalı kurs otomobiliyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kurs aracı sola dönüş yaptığı sırada arkasından gelen otomobil çarpıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        FOTOĞRFALI

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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