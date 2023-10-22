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        Solhan Ayak Tenisi Takımı, ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonluğuna uzanmak istiyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek Ayak Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Solhan Ayak Tenisi Takımı oyuncuları, ay-yıldızlı forma altında birinciliği elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:51
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        Solhan Ayak Tenisi Takımı, ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonluğuna uzanmak istiyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek Ayak Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Solhan Ayak Tenisi Takımı oyuncuları, ay-yıldızlı forma altında birinciliği elde etmek istiyor.

        Solhan Ayak Tenisi Takımı, 3 yıldır elde ettiği başarılarla milli takım kadrosunu oluşturuyor. Son 3 yıldır Türkiye şampiyonluğunu kazanan takım, geçen yıl Alanya'da düzenlenen turnuvada "Triple Men" kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

        Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayan Solhan Ayak Tenisi Takımı, 24-29 Ekim'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde düzenlenecek turnuvada, ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele edecek.

        - "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk getirmek istiyoruz"

        Milli takım kaptanı Serdar Demir, AA muhabirine, iki yıl aranın ardından tekrar milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda yer alacaklarını söyledi.

        Solhan ilçesinde ayak tenisine olan ilginin arttığını anlatan Serdar Demir, geniş kapsamlı turnuvada düzenlediklerini belirti.

        Kısıtlı imkanlarla bugünlere geldiklerini dile getiren Serdar Demir, şöyle konuştu:

        "A Milli Takımımız, Solhan'dan oluşuyor. Ülkemize Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk getirmek istiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda inşallah şampiyon olarak ülkemize geri dönmeyi hedefliyoruz. İlçemizde ayak tenisine yediden yetmişe büyük bilgi var. Bizim altyapımızdan yetişen sporcularımız da var. Şu an 6 milli takıma aday sporcumuz var. A takımımızda müzik öğretmeni, futbol oynayan hocalarımız da var. Ki bu ayakkabı branşının futbola da bir artısı var. Futboldaki teknik beceri ve gelişime büyük bir katkısı olduğunu gördük. Gençlerimizle hem futbol hem ayak tenisini birleştirip antrenmanlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz."

        - "Başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum"

        Milli sporcu ve müzik öğretmeni Muhittin Ülger de istikrarlı ve ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdüklerini kaydetti.

        Muhittin Ülger, "Salonun da vermiş olduğu imkanla çalışıyoruz. Takımımızdan 5 arkadaşımız seçildik milli takıma. Çok verimli bir kamp geçirip Avrupa Şampiyonası'nda en azından kürsü elde etmek istiyoruz. Avrupa'da çok iyi takımlar var ama biz de bu takımların seviyesinde sayılırız. Eskiden bunu diyemeyebilirdik ama şu anda başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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