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        Bingöl'de 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:50
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        Bingöl'de 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında 2 farklı noktada 1 kilo 930 gram esrar, 180 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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