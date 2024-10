Bingöl Yamaç Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Bingöl'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Yamaç Barajı'nda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yamaç Barajı'nda çalışmaların aralıksız sürdüğü, barajda fiziki gerçekleşmenin yüzde 25 olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj inşaatında dolusavak, dipsavak ve memba batardosu imalatlarını tamamladıklarını, gövde dolgusunda ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkmayı hedefliyoruz. Barajın faaliyete geçmesiyle 9 bin 750 dekar araziye can suyu verecek Yamaç Barajı bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 9 bin 750 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek ve verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Bingöllü üreticiler 2024 yılı rakamlarıyla yılda 77 milyon lira daha fazla kazanacak. Temelden yüksekliği 41 metre olarak projelendirilen Yamaç Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi. 3 milyon 200 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj 9 bin 750 dekar araziye can suyu verecek."