Bingöl'de 280 bin 800 makaron ele geçirildi

Ekipler, aramada 270 bin 800 boş makaron, 10 bin dolu makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 1 şüpheliye ait adreste ve araçta arama yaptı.

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