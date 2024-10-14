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        Bingöl'de 280 bin 800 makaron ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 280 bin 800 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:33
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        Bingöl'de 280 bin 800 makaron ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 280 bin 800 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 1 şüpheliye ait adreste ve araçta arama yaptı.

        Ekipler, aramada 270 bin 800 boş makaron, 10 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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