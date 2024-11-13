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        Bingöl'ün turizmine ivme kazandıracak "Kent Park Projesi"nde protokol imzalandı

        Bingöl'de kentin turizmine ivme kazandırması beklenen Kent Park Projesi'nin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:39
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        Bingöl'ün turizmine ivme kazandıracak "Kent Park Projesi"nde protokol imzalandı
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        Bingöl'de kentin turizmine ivme kazandırması beklenen Kent Park Projesi'nin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı.

        İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan alanda Valiliğin himayesinde kente kazandırılacak Kent Park için ihale yapıldı.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda projenin uygulanması için protokol imza töreni düzenlendi.

        Hazırlanan protokol, Vali Ahmet Hamdi Usta ve ihaleye kazanan inşaat firmasının sahibi Resul Korkmaz tarafından imzalandı.

        Proje hayata geçtiğinde 740 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

        Vali Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kent Park Projesi'nin kentin gelişimine katkı sunacağını söyledi.

        "Yap-işlet-devret modeli ile yapılması planlanan proje için arsanın mülkiyeti Bingöl İl Özel İdaresine aittir. Bu arsa bitişik iki parselden oluşmakta olup toplam 110 bin 960 metrekare alana sahiptir." diyen Usta, proje alanının şehir merkezine 5 kilometre ve havalimanına 12 kilometre mesafede olduğunu, komşu illerin kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

        Usta, şunları söyledi:

        "Proje kapsamında 5 yıldızlı termal otel, kültür ve kongre merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, alışveriş merkezi, aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor tesisleri ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Termal otelde kullanılması için Ilıcalar beldesinde 2016 yılında yapılan sondajlarla, yaklaşık 1300 metre derinlikten 51 santigrat sıcaklığında saniyede 20 litre debisi olan ve 55 derece sıcaklığında, saniyede 18 litre jeotermal su verimi elde edilmiştir. 2 jeotermal sondajdan elde edilen suyun 15 kilometre mesafedeki Bingöl merkezde bulunan Kent Park Proje alanına isalesi için çalışmalar tamamlanmıştır."

        Jeotermal suyun Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edildiğini ifade eden Usta, bu tesislerin modern konsepte yapılması için konularında uzman firmalardan danışmanlık hizmeti alındığını, projelerin hazırlandığını belirtti.

        Usta, "Sadece Bingöl halkı değil çevre illerden gelen misafirler de bu tesisin imkanlarından kolaylıkla yararlanma fırsatı bulacaktır. 5 yıldızlı termal otel imkanları, Hesarek Kayak Merkezine il dışından gelen ziyaretçileri de cezbedecek olup ilimiz kayak ve termal su konseptiyle hizmet veren sayılı yerlerden biri olacaktır." dedi.

        Vali Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve milletvekillerine projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

        İnşaat firmasının sahibi Resul Korkmaz da projeyi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Çünkü bölgesel anlamda böyle bir proje yok. Yani buna benzer bir proje çevre illerde de yok. Yaklaşık 8-10 milyonluk bir nüfusa hitap edecek bir proje. Bununla ilgili reklam çalışmaları yapacağız. Yurt dışından buraya ciddi anlamda bir turist akışı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Korkmaz, proje için 2025 yılının nisan ve mayıs ayı itibarıyla temel atmayı planladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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