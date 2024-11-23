AK Parti Solhan İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Solhan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına İbrahim Serdar Demir seçildi.
AK Parti Solhan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına İbrahim Serdar Demir seçildi.
Solhan Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda, tek aday olarak katılan İbrahim Serdar Demir, kullanılan geçerli oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.
Genel kurula, AK Parti Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş ile partililer katıldı.
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