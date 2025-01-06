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        Bingöl'deki yüzen adalar dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, her mevsim doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:11
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        Bingöl'deki yüzen adalar dört mevsim doğaseverleri ağırlıyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, her mevsim doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

        Solhan'ın Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm değerlerinden.

        Yerli ve yabancı turistlerin rotasında bulunan yüzen adalar, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adaları ziyaret edenler, doğa ile iç içe zaman geçirirken güzel manzaranın da keyfini çıkarıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü verilerine göre yüzen adalar, geçen yıl yaklaşık 22 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Yüzen adaların hareket ettiği anlar, "time-lapse" yöntemiyle dronla görüntülendi.

        - "Kışın beyaz örtüyle çok daha güzel olmuş"

        Yüzen adaların ziyaretçilerinden Yusuf Ataç, AA muhabirine, Balıkesir'den geldiğini, Bingöllü doktor arkadaşı sayesinde yüzen adaları görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Ataç, yüzen adaları çok beğendiğini anlatarak, "Çok eşsiz bir güzellik. Yani böyle bir yer olması beni şaşırttı. 60-80 metre arası derinliğin olması da bayağı ilginç, çok beğendim. Gelenlere tavsiye ederim. Yüzen adaların daha önce çekilen fotoğraflarda yeşile bürünmüş halini görmüştüm, kışın beyaz örtüyle çok daha güzel olmuş." dedi.

        - "İlk defa su üzerinde hareket eden adalar gördüm"

        Adana'dan gelen Mehmet Ali Çelik de yüzen adaları gördüğünde şaşırdığını belirtti.

        Çelik, şunları söyledi:

        "İlkbaharda buraya gelen arkadaşlarımız vardı, kış da farklı bir güzellik katmış. Gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. İlk defa su üzerinde hareket eden adalar gördüm ve bu adaların erimemesi ilginç çünkü neticede altta su var, toprak zamanla eriyebilir ancak yıllardır böyleymiş. Gayet keyifliydi, güzel bir aktivite oldu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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