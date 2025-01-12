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        Bingöl Valiliğinden "Erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti" haberine ilişkin açıklama:

        Bingöl Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde geçen "Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darbetti" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:34
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        Bingöl Valiliğinden "Erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti" haberine ilişkin açıklama:
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        Bingöl Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde geçen "Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darbetti" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte dün saat 13.00'te Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakasında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan ve 27-27 berabere biten maç sonunda yaşananlar konusunda şu görüşlere yer verildi:

        "Müsabaka sonunda iki takım sporcuları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel temasa dönüşmüş, bazı seyircilerin de müdahale etmek istediği olaylar kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkıları ile kısa süre içinde kontrol altına alınmıştır. Kamera kayıtlarına bakıldığında da salonda sporcu, antrenör, idareci, görevli ve seyirciler dahil yaklaşık 120 kişi olduğu, dolayısıyla medyaya yansıyan 100 kişilik erkek grubun saldırısının gerçeği yansıtmadığı, tribünden olaya katılan 5-10 kişilik bir grubun belirlendiği, asıl arbedenin her iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında yaşandığı tespit edilmiştir."

        Gelişmelerin Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri ve gözlemcisi tarafından rapor altına alındığı belirtilerek, "Yaşanan olaylar sonrasında iki takım sporcuları ve teknik heyetten bazıları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi olduklarından savcılığa intikal etmiş, olayla ilgiyi devam eden adli tahkikat Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacaktır. İlimize ulaştıkları andan itibaren misafir sporcularımız ve antrenörlerimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından her türlü ihtiyaçları için gerekli konukseverlik gösterilmiştir. Misafirperverliği ve huzur kenti olması ile maruf ilimizin böylesine sevimsiz bir olay ile anılması bizleri derinden üzmüştür. Barış, dostluk ve kardeşliğe giden yolda sporun birleştirici gücünü ve ruhunu hiçbir saldırının gölgelemesine Bingöl Valiliği olarak izin kesinlikle vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'ndaki hentbol maçı sonrası yaşanan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, maç sonunda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandığı, tribünlerde bulunan bazı sporcuların yakınları ve arkadaşlarının da sahaya indiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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