Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği ilçede ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
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