Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Muhammed Yusuf K, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı girişimler sonucu Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada kontrolleri yapılan çocuğun ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Muhammed Yusuf K, dün Karşıyaka Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında yürürken zeminin buzlu olması nedeniyle kayarak düştü.

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