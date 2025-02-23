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        Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Bingöl'de yere düşmesi sonucu kalçası kırılan 14 yaşındaki Muhammed Yusuf K, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:17
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        Bingöl'de kalçası kırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Bingöl'de yere düşmesi sonucu kalçası kırılan 14 yaşındaki Muhammed Yusuf K, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

        Muhammed Yusuf K, dün Karşıyaka Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında yürürken zeminin buzlu olması nedeniyle kayarak düştü.

        Kalçasında kırık oluşan Muhammed Yusuf K, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada kontrolleri yapılan çocuğun ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Hastanede 1 gün gözetim altında tutulan Muhammed Yusuf K, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı girişimler sonucu Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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