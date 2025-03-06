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        Bingöl merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Bingöl merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:44
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        Bingöl merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Bingöl, Samsun ve Malatya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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