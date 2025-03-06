Bingöl merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.