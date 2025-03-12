Karlıova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
Karlıova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Karlıova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Karlıova Anadolu Lisesi tarafından Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikte, şiirler okuyan öğrenciler, tiyatro ve oratoryo gösterisi yaptı.
Kaymakam Tufan Bağır Gilan, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Programa, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Yıldız, kamu kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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