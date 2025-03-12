Karlıova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Etkinlikte, şiirler okuyan öğrenciler, tiyatro ve oratoryo gösterisi yaptı.

Karlıova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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