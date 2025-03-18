Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eser Sönmez, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından saygı atışı yapılan programda, Vali Zorluoğlu tarafından Şehitlik Özel Defteri imzalandı, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Vali Zorluoğlu, Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile protokol üyeleri Hava Şehitliği'ndeki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, 7. Kolordu Komutanlığınca barkovizyon gösterimi gerçekleştirildi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, şiir dinletisi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce de Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde Çanakkale Savaşı konulu sergi açıldı.

- Bingöl

Bingöl Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, göndere Türk bayrağı çekildi.

İl Müftü Vekili Bayram Öztürk tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve protokol üyeleri şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdurrahman Gül, vali yardımcıları, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Elazığ Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edilmesinin ardından, Garnizon Şehitliği, Harput Polis Şehitliği ve İcadiye Şehitliği'ne Vali Numan Hatipoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Daha sonra İzzetpaşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Törene, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - Mardin Mardin'de Garnizon Komutanlığındaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devam eden programda, öğretmen ve öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu. Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, programda yaptığı konuşmada, vatanın bütünlüğü için hayatlarını feda eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti. Programa, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, şehit aileleri, gaziler, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. - Şırnak Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki programda da Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Orhan Örnek şehitler için dua etti. İl protokolü burada Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Şehri Nuh İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler oratoryo ve tiyatro gösteri sundu, şiirler okudu. Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin dünyanın yedi düveline "Çanakkale Geçilmez" dediği günü yaşadıklarını ifade eden Ekici, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin inancı ve dik duruşunun tüm dünyaya örnek olduğunu göstermektedir. Daha sonra bu durum tüm mazlum milletlere adeta bir ders olmuştur." dedi. Şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - Batman Batman'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - Siirt Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin anısına saygı atışı yapılan törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şakir Pinal'in okuduğu duanın ardından Kızılkaya ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda süren programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Vali Kızılkaya, burada düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"nde şehit Mehmet Nafi Kaya, Abdulkerim Bayındırcı, Sabri Sarıyer, Ali Kurkutçu, Celalettin Bağra, Mehmet Şirin Oyit, Mehmet Abaça, Mehmet Sıddık Artun, Mahmut Keskin, Ahmet Aksu, Mahmut Karadeniz, Ömer Bağra, Vezir Okuyucu, Abdulhakim Çarboğa, Sıtkı Yeyrek, Seyfettin Yeyrek ve Süleyman Sungur'un ailesine madalya ve beratlarını takdim etti.