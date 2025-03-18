Daha sonra Kaymakam Gilan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.​​​​​​​

Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Kaymakamlık bahçesinde yapılan törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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