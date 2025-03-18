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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:11
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakamlık bahçesinde yapılan törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

        Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkan Vekili Sabahattin Yıldız, Personel Binbaşı Mehmet Böberci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Daha sonra Kaymakam Gilan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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