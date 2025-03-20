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        Bingöl'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evin sahibi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:58
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        Bingöl'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evin sahibi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kaynak köyünde Mahmut Taşar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında hafif yaralanan Taşar, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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