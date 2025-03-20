Bingöl'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evin sahibi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evin sahibi yaralandı.
İlçeye bağlı Kaynak köyünde Mahmut Taşar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında hafif yaralanan Taşar, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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