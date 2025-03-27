Devlet korumasında yetişen milli güreşçi Şeyma Tağtekin, Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Devlet korumasında yetişen Bingöllü milli güreşçi Şeyma Tağtekin, Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor.

Şeyma Tağtekin, yaklaşık 7 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evleri sitelerinde devlet himayesine alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen yetenek taraması programı sayesinde 3 yıl önce güreşe yönlendirilen Şeyma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörleri Maviş Bükey ve Ali Karaboğa'nın desteğiyle bu spordaki yeteneğini aldığı başarılarla ortaya koydu.

Daha önce Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden Şeyma, 13-16 Mart'ta Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 40 kiloda altın madalya kazanmayı başardı.

Başarılarıyla milli takıma seçilen Şeyma Tağtekin, 9-15 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın destekleriyle Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden Şeyma, birincilik kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. - "Koruma altındaki çocuklara da bir işaret fişeği oldu" Vali Usta, AA muhabirine, Bingöl'ün gururu olan Şeyma Tağtekin'in elde ettiği başarının çok anlamlı olduğunu söyledi. Devletin, koruma altındaki çocuklara her türlü imkanı sağlayan bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Usta, bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile yaptıkları çalışmalarla koruma altındaki çocukları yeteneklerine göre yönlendirdiklerini belirtti. Çocukların kabiliyetlerini ortaya koymasını istediklerini ifade eden Usta, şöyle konuştu: "Şeyma, hem devletin koruması altında bir meslek sahibi olurken, yetenekleri sayesinde spora da yönlendirdik. Sağ olsun bizi mahcup etmedi. Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Bingöl'ümüze bu gururu kazandırdı. Şeyma kendisi gibi koruma altındaki çocuklara da bir işaret fişeği oldu. Onlara önderlik, örneklik teşkil etti. Onları ziyarete gittiğimde bana söz vermişti, sözünü yerine getirdi ve şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Bingöl'ümüzü sevindirecek bir dereceyi Şeyma'dan bekliyoruz."

- "İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya okutmak istiyorum" Şeyma Tağtekin ise spor sayesinde daha sağlıklı yaşadığını, derslerinin de spor sayesinde daha iyi bir duruma geldiğini söyledi. Antrenörlerinin kendisine çok destek verdiğini dile getiren Şeyma, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirtti. Şeyma, şunları kaydetti: "Spora başlamadan önce çok fazla boş zamanım vardı ve dışarıda çok fazla boş zaman geçiriyordum. Spora başladıktan sonra bu zamanı değerlendirmeye başladım. Spor bittikten sonra eve gidip ders çalışmaya başladım. Spora başladıktan sonra öz güvenim yerine geldi. Son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa'ya gitmeye hak kazandım. Avrupa'da yapılacak organizasyonda birinci olarak bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya okutmak istiyorum. Tüm dünyaya gücümüzü göstermek istiyorum." Herkesin spora başlaması ve yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini aktaran Şeyma, güreşi erkeklerin yanı sıra kızların da yapması gerektiğini belirtti.