Bingöl'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Bingöl'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 24 Mart'ta kent merkezinde park halindeki 1 otomobil çalındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu otomobili çalan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Aracı kaza yaptıktan sonra terk eden şüpheliler, ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin aracı çaldıkları anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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