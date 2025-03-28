Bingöl'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu otomobili çalan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 24 Mart'ta kent merkezinde park halindeki 1 otomobil çalındı.

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