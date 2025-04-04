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        Bingöl'de sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı

        Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:00
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        Bingöl'de sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı
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        Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı.

        Kentte dün etkili olan sağanağın ardından belediye hizmet binasındaki su pompası arızalandı.

        Arıza nedeniyle aynı binada hizmet veren konferans salonunun bir bölümünde bu birikintisi oluştu.

        Salonda biriken su, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün vereceği konferans öncesi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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