Bingöl'de sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı
Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı.
Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı.
Kentte dün etkili olan sağanağın ardından belediye hizmet binasındaki su pompası arızalandı.
Arıza nedeniyle aynı binada hizmet veren konferans salonunun bir bölümünde bu birikintisi oluştu.
Salonda biriken su, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün vereceği konferans öncesi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
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