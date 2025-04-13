Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bingöl 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, "Milli Görüş"ün Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak tek görüş olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan'ın 54. hükümet döneminde ülkeye bolluk ve bereket yaşattığını ifade eden Erbakan, çarenin sadece Yeniden Refah Partisi'nde olduğunu belirtti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Erbakan hocamız ne yaptı, işçiye memura emekliye yüzde 100, yüzde 200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi. Yüzde 320 maaş zam demek bugün 14 bin 460 lira alan bir Bağ-Kur emeklisinin maaşının önümüzdeki ay 60 bin lira olduğunu görmesi demek. Bu olay Türkiye'de yaşandı. Bu bolluk ve bereket dönemi Türkiye'de yaşandı. Maaşlarını alanlar gözlerine inanamadı. Biz milli kaynak paketlerimizi devreye sokacağız. Yeniden Refah Partimizin AR-GE Başkanlığı milli kaynak paketleri kitabını hazırladı. Borçsuz, zamsız vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak? Milli kaynak paketleri ile ortaya koyacağımız imkanlarla aynen Erbakan hocamız gibi denk bütçeyi yapacağız. İnşallah işçiye, memura, emekliye Erbakan hocamız gibi biz de gelir gelmez yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 maaş zammı yapacağız, bu millete nefes aldıracağız."