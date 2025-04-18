Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Cezaevine teslim edildi.
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