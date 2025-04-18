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        Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

        Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:20
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        Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
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        Bingöl'de hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından Elazığ T Tipi Cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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