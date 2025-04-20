Bingöl'de 20 araç lastiği çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Bingöl'de 20 araç lastiği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de 20 araç lastiği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda toplam değeri 65 bin lira olan 20 araç lastiğinin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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