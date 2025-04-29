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        Yeşilay Bingöl Şubesi köy okullarındaki öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor

        Yeşilay Bingöl Şubesi, sağlıklı yaşam ve bağımlılık konusunda köy okullarındaki öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:04
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        Yeşilay Bingöl Şubesi köy okullarındaki öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor
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        Yeşilay Bingöl Şubesi, sağlıklı yaşam ve bağımlılık konusunda köy okullarındaki öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli eğitmenler ve gönüller, öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Bu kapsamda ekiplerce, Solhan ilçesindeki Hazarşah Yeniyerleşim İlk ve Ortaokulu ile merkeze bağlı Göltepesi İlk ve Ortaokulunda "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliklerde, 3. ve 4. sınıflara sağlıklı yaşam ve teknoloji bağımlılığın zararları, 5. ve 6. sınıflara da ek olarak sigara ve zararları konusunda bilgi verildi.

        Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de etkinlikten dolayı Yeşilay ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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