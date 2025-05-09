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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:11
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, 57,29 gram kokain, 20,16 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira, 450 avro ve 210 dolar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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