Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yapılan aramada, 3,30 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, paketlemede kullanılan kağıt parçası ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1675 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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