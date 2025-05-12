Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramada, 3,30 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, paketlemede kullanılan kağıt parçası ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1675 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı
        Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı
        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de 444 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 444 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Vangölü Ekspresi'nin güzergahı fotoğraf meraklılarına kartpostallık kareler...
        Vangölü Ekspresi'nin güzergahı fotoğraf meraklılarına kartpostallık kareler...