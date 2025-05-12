Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, 3,30 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, paketlemede kullanılan kağıt parçası ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1675 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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