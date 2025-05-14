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        Kışı Akdeniz'de geçiren arıcılar Bingöl'ün yaylalarına dönüyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Arılarının gelişimi için kış mevsimini Akdeniz Bölgesi'nde geçiren Bingöllü arıcılar, ilkbaharda memleketlerinin serin yaylalarına dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:09
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        Kışı Akdeniz'de geçiren arıcılar Bingöl'ün yaylalarına dönüyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Arılarının gelişimi için kış mevsimini Akdeniz Bölgesi'nde geçiren Bingöllü arıcılar, ilkbaharda memleketlerinin serin yaylalarına dönmeye başladı.

        Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'de, havanın soğumasıyla zorlu iklim koşullarında arı kaybı yaşamamak için kovanlarını Adana ve Mersin gibi kentlere götüren arıcıların büyük bölümü yılın yaklaşık 6 ayını bu bölgelerde geçiyor.

        Akdeniz ikliminde gelişen ve çoğalan arılar için doğanın canlandığı ilkbaharda Bingöl'e dönüş yolculuğu başlıyor.

        Arıcıların tır ve kamyonlara yüklediği kovanlardaki arılar, kilometrelerce süren yolculuğun ardından Bingöl'ün Karlıova, Genç, Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki yaylalarda zengin florayla buluşuyor.

        Kovanları özenle araçtan indirerek, sıralı şekilde yaylalara dizen arıcılar, daha sonra kovanların ağzını açarak arıları özgürlüğüne kavuşturuyor.

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve onaylanan "ilk Türk balı" ünvanını kazanan Bingöl balı, eşsiz bitki örtüsü içerisinde büyük emekle üretiliyor.

        - Arıcılar bu yıl verimden umutlu

        Bingöllü arıcılardan Turgut Şenli (25), AA muhabirine, ailece dört nesildir arıcılık yaptıklarını belirtti.

        Arıları ekim ayından itibaren Mersin'e götürdüklerini anlatan Şenli, doğanın canlanmasıyla yaklaşık 2 bin 500 kovanı tırlarla Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağları'nın eteğindeki arazilerine getirdiklerini söyledi.

        Arıcılığın büyük emek gerektirdiğini ifade eden Şenli, şöyle devam etti:

        "Binlerce kilometre yol yapıyoruz. 24 saatten fazladır uyku uyumuyorum. Arıların yüklenmesi, indirilmesi bayağı emek sarf ediliyor. Flora bu sene zengin, umudumuz verimin iyi olması."

        - "Bundan sonraki hedefimiz ihracat"

        Bingöl Valiliğinin himayesinde Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliğinin girişimiyle Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle imzalanan protokol kapsamında doğallığı korunarak, uluslararası standartlarda üretilen balın Migros mağazalarında tüketicilerle buluşacak olmasına değinen Şenli, bu gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Şenli, umutlarının bu yıl iyi bir sezon geçirmek olduğunu belirtti.

        Bingöl balının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesinin kendilerine fayda getireceğini dile getiren Şenli, "Bundan sonraki hedefimiz ihracat." dedi.

        Hasan Şenli (22) de arıcılığı nesillerdir sürdürdüklerini anlatarak, bu yıl da zahmetli bir sürecin ardından kovanlarını memleketlerine getirdiklerini belirtti.

        Şenli, "Umarım verimli bir sezon geçiririz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli bal yedirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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