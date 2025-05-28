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        Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş, vefat etti

        Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:20
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        Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş, vefat etti
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        Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş (52), hayatını kaybetti.

        Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören Açıkbaş, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        3 çocuk babası Açıkbaş'ın cenazesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mazrafaki Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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