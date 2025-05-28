Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş, vefat etti
Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş (52), hayatını kaybetti.
Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş (52), hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören Açıkbaş, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
3 çocuk babası Açıkbaş'ın cenazesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mazrafaki Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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