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        Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:48
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        Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

        Solhan Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Yıl Sonu Sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaymakam Muhammed Çetin, kursiyerlerin sene boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini sergilediklerini, onların bu güzel günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.

        Sergide birbirinden güzel el işleri, el emeklerini gördüklerini belirten Çetin, "Onlar adına gururluyuz, kurslarımız artarak devam edecek. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra Kaymakam Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve vatandaşlar stantları gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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