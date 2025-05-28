Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.
Solhan Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Yıl Sonu Sergisinin açılışı yapıldı.
Kaymakam Muhammed Çetin, kursiyerlerin sene boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini sergilediklerini, onların bu güzel günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.
Sergide birbirinden güzel el işleri, el emeklerini gördüklerini belirten Çetin, "Onlar adına gururluyuz, kurslarımız artarak devam edecek. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Daha sonra Kaymakam Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve vatandaşlar stantları gezdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.