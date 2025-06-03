Karlıova'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F.A'nın (20) kullandığı 34 PM 2799 plakalı otomobil Toklular köyü Lavaşan Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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